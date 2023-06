أعلنت مجموعة “نوبل” التركية، اليوم الجمعة توقيع اتفاقية رسمية لتشغيل مراكز المعارض في ليبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “نوبل” أرهان تشليك خلال توقيع الاتفاقية في إسطنبول، إنّ مجموعتهم ستكون شريكا تشغيليا بشكل يشمل كافة مراكز المعارض في ليبيا.

وذكر تشيلك أنّهم سينقلون خبرة تركيا الممتدة لنحو 50 عاما في مجال تنظيم المعارض إلى ليبيا.

من جانبه، أوضح القنصل الليبي العام في إسطنبول صلاح الدين الكاسح، أن هذه الاتفاقية سترتقي إلى مستويات أفضل في المستقبل.

وذكر الكاسح أنه سيتم تنظيم 6 معارض في ليبيا من قبل “نوبل إكسبو” في غضون عام، مشيرا إلى أن الهدف هو ادخال تركيا إلى السوق الأفريقية عن طريق ليبيا.

وأشار الكاسح إلى اعتقاده بأن أفريقيا ستستفيد من المعارض التي ستقام في ليبيا، مؤكدا أنّهم سيبذلون قصارى جهدهم لتذليل كل الصعوبات.

وكانت مجموعة شركات “نوبل” أعلنت في نهاية مايو إلى توصلهم إلى اتفاق مع السلطات المحلية في ليبيا لتشغيل معرض طرابلس الدولي لمدة 10 أعوام.

المصدر: وكالة الأناضول التركية

The post اتفاقية مع تركيا لتشغيل أرض المعارض في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار