شركات «نوبل» التركية توقع اتفاقية لتشغيل مراكز المعارض في ليبيا

أعلنت مجموعة شركات «نوبل» التركية توقيع اتفاقية لتشغيل مراكز المعارض في ليبيا، حيث أقيمت مراسم التوقيع بين الجانبين التركي والليبي، في مقر لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، في إسطنبول.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نوبل، أرهان تشليك، إنّ مجموعتهم ستكون شريكا تشغيليا بشكل يشمل كافة مراكز المعارض في ليبيا.

وأفاد تشيلك أنّهم سينقلون خبرة تركيا الممتدة لنحو 50 عام في مجال تنظيم المعارض إلى ليبيا، معربا رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية عصام العول عن سعادته بهذه الخطوة بين تركيا وليبيا.

ونوه المسؤول الليبي أنّ الاتفاقية تتمتع بأهمية شاملة، معربا عن أمله بأن تسهم في تعميق التعاون بين البلدين في مجال البناء والقطاعات الأخرى.

من جهته، لفت رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إلى أن ليبيا دولة شقيقة وشريكة استراتيجية لتركيا في شرق المتوسط، مشيرا لإلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين مطلع الألفية الثالثة كان بحدود 96 مليون دولار سنويا، وفي 2011 بلغ مليار دولار.

ونوه قرانفيل أنّ حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا تجاوز في 4 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا أنّ هذا الرقم لا يعد كافيا وأن الجانبين التركي والليبي يهدفان لبلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.

بدوره، القنصل الليبي العام بإسطنبول صلاح الدين الكاسح، أعرب عن ثقته بأن هذه الاتفاقية سترتقي إلى مستويات أفضل في المستقبل، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم 6 معارض في ليبيا من قبل «نوبل إكسبو» في غضون عام.

وذكر الكاسح أنّ الهدف الثاني بالنسبة لهم هو ادخال تركيا إلى السوق الإفريقية عن طريق ليبيا، وأنهم يرغبون التعريف بالصناعات التركية في القارة السمراء.

وأبدى القنصل الليبي العام عن اعتقاده بأنّ أفريقيا ستستفيد من المعارض التي ستقام في ليبيا، مؤكدا أنّهم سيبذلون قصارى جهدهم لتذليل كل الصعوبات.

