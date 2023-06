أبرمت الهيئة العامة للمعارض اتفاقية أمس الخميس بمدينة إسطنبول مع شركة “نوبل” لتنظيم المعارض التركية، وذلك لتنظيم معارض مشتركة بالبلدين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” ورئيس مجلس إدارة شركة “نوبل” والقنصل العام الليبي في تركيا “صلاح الدين الكاسح” والمحلق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول “عمر درهوب” ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي التركي “مرتضى قرنفيل” ولفيف من رجال الأعمال ومدراء الشركات بتركيا.

وتضمن محضر الاتفاق دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.

The post الهيئة العامة للمعارض توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات “نوبل” التركية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا