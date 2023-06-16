مصدر مصرفي يفصح عن قيمة احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا

أوضح مصدر مصرفي أن الاحتياطي الليبي من النقد الأجنبي الذي تحدث عنها رئيس صندوق النقد الدولي 83 مليار دولار هو الرقم الفعلي للاحتياطي الليبي .

وأضاف المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية أن 17 مليار من هذا المبلغ هي وديعة المؤسسة الليبية للاستثمار و7 مليار هي قيمة احتياطي الذهب يعني أن المتبقي هو 59 مليار دولار.

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أكد أن مصرف ليبيا المركزي تمكن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت، وضوابط رأس المال، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى، موضحاً أن انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج أديا إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الحالي في كل من 2021 و2022، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي متقلباً لاعتماده على النفط.

وتراجع معدل التضخم نسبياً، على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021، وارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث ارتفعت من 2.9% في عام 2021 إلى 4.5% في عام 2022.

ولجأت ليبيا مند عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي ونضوب مصادر الدخل.