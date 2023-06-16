مصادر تكشف اخر مستجدات صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد والملحقات

أوضحت مصادر مطلعة ومصرفية في وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف ليبيا المركزي اخر التطورات بشأن صرف المنحة والملاحق للسنوات السابقة ومواعيد الصرف.

وأكدت مصادر بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات صحفية، إحالة ملحقات منحة الأبناء من المركزي إلى المصارف التجارية.

بدوره، كشف مصدر مسؤول بالمصرف المركزي في تصريحات تلفزيونية عن بدء المصرف في إضافة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق سن الثامنة عشر في حسابات المستفيدين.

من جهته، أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية حمزة الكراتي، إن منحة الأبناء للربع الثاني لعام 2023م عن أشهر (4_5_6)، ستحال يوم الأحد المقبل، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وستبدأ إجراءات الصرف يوم الإثنين من الأسبوع القادم.

وأوضح الكراتي: إن شحن بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الــ18 عاماً عن ثلاثة أشهر (4_5_6) لعام 2023م، سيتم بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن كشوفات ملحق منحة الأبناء الذين لم يتحصلوا على المنحة للسنوات السابقة لسنة 2021 و سنة 2022 و الربع الأول من سنة 2023م، وصلت للمصارف يوم الخميس، و ستكون في حسابات مستحقيها تدريجياً.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.