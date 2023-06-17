بلدية بنغازي تدشن مشروع المخطط العام والتوسعات الحضرية للمدينة

عرضت شركة “ليد” اليونانية للاستشارات الهندسية، أمس الجمعة 16 يونيو 2023، على المجلس البلدي بنغازي مجسم ثلاثي الأبعاد للمخطط العام والتوسعات الحضرية المدينة، والتي من بينها ربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء، والعمل على إيجاد بيئة مستدامة، وإقامة مشاريع البنية التحتية، وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.

كما يهدف المخطط لتهذيب العشوائيات السكنية وتوفير جميع الخدمات فيها من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، والطرق والنقل العام والبحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المختلفة.