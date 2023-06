سجلت أسعار الذهب تراجعاً، في ختام تعاملات الجمعة، بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، بضغط من التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.17% إلى 1954.40 دولار للأونصة، وأنهى الأسبوع على تراجع بـ0.32%، في حين ارتفع مؤشر الدولار لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبعد أن أشار الفدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

يُشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تُضعف الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.33% إلى 24.190 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.38% إلى 981.75 دولار. وسجلا خسارة أسبوعية بـ0.32% و2.66% على التوالي، وارتفع البلاديوم 0.81% إلى 1411.08 دولار، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 6.63%.

The post الذهب يُنهي الأسبوع على خسائر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا