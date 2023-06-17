تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 17 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 17 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8262 د‫.‬ل – للبيع – 4.8021 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1375 ~ 5.1325 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5200 ~ 5.4800 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.40 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1475 ~ 5.1425 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.18 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب238.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب242.50 للجرام

دولار بشيك الوحدة =5.23 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.24 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = ~ % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.60 %الامان