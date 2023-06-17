بلدية بنغازي تُدشن مشروع المُخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) – قام العميد صدام خليفة حفتر ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري بحضور مدير عام صندوق إعمار بنغازي-درنة المهندس علي الأوجلي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير شركة” ليد” اليونانية للإستشارات الهندسية “كاناكس ماندلوس ” بإستعراض مُجسم ثُلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي .

هذا وتم عرض تفاصيل المُخطط العام الذي يُهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء والعمل على إيجاد بيئة مُستدامة وإقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية .

بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

يشار بأن البلدية إقامة مؤتمر حول المخطط العام لمدينة بنغازي، اليوم السبت بفندق تيبستي على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وسنوافيكم الوكالة بتفاصيل المؤتمر في وقتًا لاحق . (وال – بنغازي)

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