وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية تبرم مذكرتي تفاهم  “فرنسية – صينية” لتوطين 3000 ميغاوات

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) – أبرمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ظهر اليوم السبت بمدينة ببنغازي مذكرتي تفاهم الأولى مع مجموعة “باور تشاينا” الدولية المحدودة، والثانية مع شركة “ايفاج” لأنظمة الطاقة الشمسية بهدف تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء .

وقام بالتوقيع على بنود التفاهم وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري والمفوض عن شركة “ايفاج انيرجي سيستم” لأنظمة الطاقة الفرنسية “جيروم توبيني”، بالإضافة إلى ممثل شركة “باور تشاينا” الصينية “شو” .

ووفقا لبنود الاتفاقية سوف يتولى الجانب الصيني توفير 1000 ميغا وات بينما يوفر الجانب الفرنسي 500 ميغا وات، واللذان سيقومان سنويا بتوفير قرابة النصف مليون دولار للخزينة العامة للدولة سنويا .

وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس الوزراء على القطراني، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ .

الجدير بالذكر أن المشروع الوطني للطاقة الشمسية كان قد اعتمدتها رئاسة الوزراء في أكتوبر العام الماضي بهدف توطين 3000 ميغا وات من الطاقة الشمسية لتغذية الشبكة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تدخل على مرحلة كبيرة من إعادة الأعمار والتوسع في مجال الصناعة والذي بمجرد إتمامه سوف يوفر قرابة المليار دولار سنويا على الدولة من مجمل النفقات العامة . (وال – بنغازي) هــ ش

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