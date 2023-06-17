متابعة سير العمل وقياس مستوى الأداء بمستودع الزيت الثقيل بشركة البريقة

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) – تفقد مدير عام الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط المهندس ونيس السعيطي اليوم السبت موقع مستودع الزيت الثقيل بالشركة .

وتأتي هذه الجولة استكمالاً لزياراته الميدانية التي يجريها المهندس ونيس السعيطي للقاء القاعدة التنفيذية والاستماع للآراء والاطلاع على المشاكل العالقة.

وأجرى مدير عام الإدارة رفقة مشرف الموقع ومدير منطقة بنغازي، ومدير ومنسق الأمن الصناعي، ومراقب الخدمات العامة جولة تفقدية لموقع مستودع الزيت.

حيث كان باستقباله كافة مستخدمي الموقع وقد جالوا الجميع حول كافة مرافق المستودع للوقوف على سير العمل وقياس مستوى الأداء وتسجيل ملاحظات المتابعة، يأتي ذلك وفقا لتوجيهات رئيس لجنة الإدارة لضرورة ترابط الإدارة العليا والإدارة التنفيذية . (وال – بنغازي)

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