وصول معدات وقطع غيار لتشغيل محطة كهرباء مصراتة المزدوجة

طرابلس 17 يونيو 2023 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول معدات وقطع غيار لتشغيل محطات التوليد عبر ميناء طرابلس البحري، خاصة بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة .

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن الشحنة موردة من شركتي قلب المتوسط ونومس ، وكذلك شحنة معدات وقطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة .

يشار إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار ما يقوم به مجلس إدارة الشركة من جهود متواصلة لتوفير احتياجات المحطات لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة دعماً للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها . (وال – طرابلس)

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