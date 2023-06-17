الإعلان عن المخطط العام لمدينة بنغازي

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) ـ بين المهندس أسامة الكزة مدير مكتب المشروعات بلدية بنغازي لوكالة الأنباء الليبية أن مشروع إعادة إعمار بنغازي تشارك فيه لجنة تحتوي على أكثر من 12 مهندس ما بين صندوق إعمار بنغازي و درنة، وبين المجلس البلدي بنغازي.

ووضح بأن هذا المشروع، هو إعداد مخطط عام فلا تنمية ولا إعمار بدون وجود تخطيط سليم وفق المعايير ووفق البيئة وهو مشروع تخطيط ورؤية وليس مشروع تنفيذ، والمشروع يشمل إعداد مخطط عام لمدينة بنغازي وخلق مراكز حضارية من بنية تحتية ومراكز صحية وطرق ومعالجة مشكلة العشوائيات والاهتمام بالإرث وهوية المدينة بإعادة تخطيط وتطوير المدينة التاريخية والواجهة البحرية .

و شهدت مدينة بنغازي صباح اليوم السبت الموافق 16 يونيو 2023م ، حفل الإعلان عن استكمال مشروع المخطط الحضري العام لمدينة بنغازي.

وكان ذلك بحضور عضوا مجلس النواب السيدة “عائشة الطبلقي” والسيد “عيسى العريبي” ونائب رئيس الحكومة السيد “علي فرج القطراني” والسيد “فرج قعيم” وكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس “الصقر بوجواري”.

وكان من بين الحضور أيضا ، مدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ــ درنة المهندس “علي الأوجلي” ومدير عام جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي المهندس “عبدالناصر بوبطينة” والسيد “علي الحبري” مدير مصرف ليبيا المركزي سابقا، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس “أسامة الكزة” والفريق “أسامة محمد الدرسي” رئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير شركة” ليد” اليونانية للاستشارات الهندسية السيد “كاناكس ماندلوس ” وعديد الشخصيات الاعتبارية بمدينة بنغازي.

وافتتح الحفل بكلمة من نائب رئيس الحكومة السيد “علي القطراني”، رحب فيها بالضيوف الكرام ، وأشاد بأهمية المشروع وبضرورة الاستماع للآراء المختلفة لمكونات المدينة من أكاديميين ومهتمين؛ للخروج بمخطط عام للمدينة يدعم كافة احتياجات المدينة .

تلتها كلمة النائب “عيسى العريبي” تحدث فيها عن معاناة المدينة، وما تعرضت له من تهميش فترة الحكم السابق وما مر بها من أحداث إبان الحرب على الإرهاب، واليوم بنغازي تشهد نهضة في إعادة الإعمار ولجنة إعادة الاستقرار وبنغازي محتاجة لبنية تحتية جديدة، ونحن نشد على أيدي عميد البلدية، ونرحب بالشركات الأجنبية ونشجعهم للمشاركة في إعادة الأعمار ونحن كمجلس النواب نُعتبر رافد ودعم لإعادة إعمار بنغازي.

كما ألقى رئيس المجلس التسييري المهندس صقر بوجواري كلمته في هذا الاحتفال، أيضا مدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة المهندس على الأوجلي، كما قام مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (under ) في ليبيا السيد مارك أندري بالقاء كلمة، عقبتها كلمة القنصل اليوناني استافروس، كما القى مندوب شركة ( ليد ) للاستشارات الهندسية كلمته في هذا الحفل .

عرض وثائقي قصير يوضح تفاصيل المُخطط العام، الذي يُهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري ، والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء والعمل على إيجاد بيئة مُستدامة وإقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية، بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة ، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

وعرض مُجسم ثُلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لِحاضرة بنغازي . (وال ـ بنغازي ) هـ أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال