بنغازي| استمرار تطعيم حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) _ تستمر إدارة الخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت، في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 2023م.

و استقبل مركز تطعيم البالغين والمسافرين، عدد من الحجاج الذين حضروا لتلقي التطعيم،كما تم تزويدهم بمطوية تحوي نصائح وإرشادات صحية خاصة بالحجاج.

وبحسب مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، فقد أوضح مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي السيد رمضان الفيتوري: أن برنامج التطعيم سيستمر إلى أن تتم تغطية جميع الحجاج. (وال _ بنغازي) ه ع

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