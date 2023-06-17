تكريم مدير مصرف الصحاري فرع الغريفة

سبها 17 يونيو 2023 (وال)- كرّم المجلس البلدي الغريفة ومنظمة نجوم الصحراء لرحلات السياحية والصحراوية، مدير مصرف الصحاري فرع بنت بيه.

وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر المصرف، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي الغريفة، ووكيل الديوان والأعيان ومجلس الشورى وبعض من زبائن المصرف.

وتم خلال الاحتفالية تم خلاله إهداء درعًا تقديرًا وعرفانًا بالمجهودات التي تُبذل والتميز والإبداع في المجال الإداري والخدمات المصرفية في تقديم الخدمات المصرفية، وتميز موظفي المصرف لحصولهم على الترتيب الأول في مجال خدمة المواطن. (وال – سبها)

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