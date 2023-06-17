البدء في تجهيز مقر فرع جهاز الشرطة الزراعية المنطقة الوسطي

سرت 17 يونيو 2023 (وال) _ وضع فرع جهاز الشرطة الزراعية المنطقة الوسطي اليوم السبت، اللبنه الأولى لصيانة مقر يكون مقرا للفرع، بأبسط المجهودات لتسيير أعماله.

يذكر إن رئاسة الجهاز، بحسب مكتب الإعلام، قدمت للفرع كافة الدعم ووقفت معه وحفزته لتأدية العمل المنوط به، حسب القوانين والتشريعات المعمول بها، لحماية الأشجار والحيوانات ومصادر المياه، وحماية الأراضي الزراعية التي تم العبث بها والقضاء على التعديات والمخالفات الواقعة على خطوط النهر والغاز والسكة الحديد. (وال _ سرت) ه ع

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