اتجاة لتقييد الحركة الجوية بجميع المطارات الليبية لمدة 4 ساعات يوميًا

قال رئيس نقابة المراقبين الجويين بطرابلس نوري أبو قاسم، إن الحركة الجوية في كل المطارات الليبية ستقيد لمدة 4 ساعات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، اعتبارًا من 21 يونيو.

وأضاف أبو قاسم – في تصريحات صحفية – أنه “بعد الساعة الواحدة ظهرًا سيُسمح لمغادرة طائرة واحدة فقط كل نصف ساعة، إلى جانب استمرارنا في تقييد الرحلات حتى يتم تحقيق مطالبنا، ونحمل وزير المالية بحكومة الوحدة مسؤولية هذه العرقلة”.

وأكد أبو قاسم أن وزارة المالية بحكومة الوحدة لم تلتزم بتحقيق مطالب نقابة المراقبين الجويين، رغم تعليمات رئيس الحكومة ومراسلات وزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني بالخصوص.