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عدد سكان ليبيا لسنة 2023 .. أرقام متباينة من ثلاث جهات رسمية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

عرضت ثلاث جهات رسمية للدولة تقديرتها للتعداد السكاني في ليبيا لسنة 2023 م، فيما قدمت جميعها ارقاماً متباينة .

وبحسب مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الحكم المحلي فإن تعداد سكان ليبيا لسنة 2023 بلغ 8 ملايين و617 ألف نسمة.

فيما بلغ تعداد السكان في ليبيا لسنة 2023 بحسب الهيئة العامة للمعلومات، التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، 8 ملايين و694 الف نسمة .

بينما بلغت تقديرات مصلحة الاحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بشأن التعداد السكاني في ليبيا لسنة 2023م، 7 ملايين ومائة ألف نسمة.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات ولجنة 6+6 اعتمدت رقم مصلحة الاحوال المدنية.

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المشهد

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