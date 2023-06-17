عدد سكان ليبيا لسنة 2023 .. أرقام متباينة من ثلاث جهات رسمية

عرضت ثلاث جهات رسمية للدولة تقديرتها للتعداد السكاني في ليبيا لسنة 2023 م، فيما قدمت جميعها ارقاماً متباينة .

وبحسب مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الحكم المحلي فإن تعداد سكان ليبيا لسنة 2023 بلغ 8 ملايين و617 ألف نسمة.

فيما بلغ تعداد السكان في ليبيا لسنة 2023 بحسب الهيئة العامة للمعلومات، التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، 8 ملايين و694 الف نسمة .

بينما بلغت تقديرات مصلحة الاحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بشأن التعداد السكاني في ليبيا لسنة 2023م، 7 ملايين ومائة ألف نسمة.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات ولجنة 6+6 اعتمدت رقم مصلحة الاحوال المدنية.