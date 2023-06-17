حقيقة شحن منحة الزوجة والابناء الدفعة الخامسة لبطاقة ايفاء

اوضحت مصادر مطلعة حقيقة الانباء المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شحن منحة الزوجة والابناء الدفعة الخامسة لبطاقة ايفاء.

ونفت المصادر ما يشاع بشأن شحن الدفعة الخامسة من منحة الزوجة والابناء إلى بطاقة ايفاء وأنها اخبار غير صحيحة، وأن ما ورد حتى الان فقط ملحقات منحة الابناء.

كما اكدت المصارف في ردود على تساؤلات بشأن منحة الاولاد أنه لم يرد حتى الان أي منشور من مصرف ليبيا بخصوص المنحة وفي حال وردت التوجيهات سيتم الاعلان عنها.

وكانت مصادر بمصرف ليبيا المركزي أكدت في تصريحات سابقة، إحالة ملحقات منحة الأبناء من المصرف المركزي إلى المصارف التجارية.

من جهته، أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية حمزة الكراتي في تصريحات سابقة، إن منحة الأبناء للربع الثاني لعام 2023م عن أشهر (4_5_6)، ستحال يوم غدا الأحد، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وستبدأ إجراءات الصرف يوم الإثنين.

وأوضح الكراتي: إن شحن بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الــ18 عاماً عن ثلاثة أشهر (4_5_6) لعام 2023م، سيتم بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن كشوفات ملحق منحة الأبناء الذين لم يتحصلوا على المنحة للسنوات السابقة لسنة 2021 و سنة 2022 و الربع الأول من سنة 2023م، وصلت للمصارف يوم الخميس، و ستكون في حسابات مستحقيها تدريجياً.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.