انخفاض الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاحد 18 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 18 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7903 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2413 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1426 دينار، والدولار الكندي 3.6297 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2031 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2772 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3042 دينار، والدينار التونسي 1.5559 دينار، والدرهم المغربي 0.479 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.7903 د‫.‬ل 4.8023 د‫.‬ل 4.7783 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.2413 د‫.‬ل 5.2544 د‫.‬ل 5.2282 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1426 د‫.‬ل 6.1579 د‫.‬ل 6.1272 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6297 د‫.‬ل 3.6388 د‫.‬ل 3.6206 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.2936 د‫.‬ل 3.3018 د‫.‬ل 3.2853 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.3583 د‫.‬ل 5.3717 د‫.‬ل 5.3449 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.4498 د‫.‬ل 0.451 د‫.‬ل 0.4487 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.454 د‫.‬ل 0.4551 د‫.‬ل 0.4529 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7036 د‫.‬ل 0.7053 د‫.‬ل 0.7018 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 3.38 د‫.‬ل 3.38 د‫.‬ل 3.37 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.2772 د‫.‬ل 1.2804 د‫.‬ل 1.274 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.3042 د‫.‬ل 1.3075 د‫.‬ل 1.301 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.5559 د‫.‬ل 1.5598 د‫.‬ل 1.5521 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.354 د‫.‬ل 0.355 د‫.‬ل 0.353 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.479 د‫.‬ل 0.4802 د‫.‬ل 0.4778 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.39 د‫.‬ل 1.4 د‫.‬ل 1.39 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.008 د‫.‬ل 0.008 د‫.‬ل 0.008 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.572 د‫.‬ل 0.572 د‫.‬ل 0.572 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2031 د‫.‬ل 0.2036 د‫.‬ل 0.2026 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6721 د‫.‬ل 0.6738 د‫.‬ل 0.6705 د‫.‬ل

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