شاهد.. الافراجات المالية الجديدة عن قطاعات التعليم و الصحة وعدد من القطاعات مع مرتبات يونيو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إفراجات عدد من القطاعات لتشملها مرتبات شهر يونيو، والتي شلمت قطاع التعليم و قطاع الصحة و كذا قطاعات اخرى.
وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر يونيو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان :
- الافراجات المالية عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن جامعة فزان مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق وازن مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مستشفى تشخيص وعلاج أمراض الكلى مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن ديوان وزارة الرياضة مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن ديوان وزارة الداخلية مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الشقيقة مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق زليتن مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مكاتب الصحة بالمناطق زليتن مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الزهرة مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن المجالس البلدية سواني بني ادم مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة الآبار مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن المجالس البلدية الزهراء مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن جهاز المباحث الجنائية مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق ترهونة مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق سوق الخميس مع مرتبات شهر يونيو
- الافراجات المالية عن مصلحة الأحوال المدنية مع مرتبات شهر يونيو
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