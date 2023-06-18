شاهد.. الافراجات المالية الجديدة عن قطاعات التعليم و الصحة وعدد من القطاعات مع مرتبات يونيو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إفراجات عدد من القطاعات لتشملها مرتبات شهر يونيو، والتي شلمت قطاع التعليم و قطاع الصحة و كذا قطاعات اخرى.

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر يونيو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان :