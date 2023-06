اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، اليوم الاحد مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، “دولف هوقوننغ”.

لبحث التعاون الثنائي في إعداد وترتيب دورات تدريبية لموظفي المركزي بالتنسيق مع المصرف المركزي الهولندي.

وتناول الاجتماع التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي، وجهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة.

The post “الكبير” يبحث مع السفير الهولندي التعاون الثنائي في إعداد دورات تدريبية لموظفي المركزي بالتعاون مع المصرف الهولندي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا