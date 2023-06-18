اقتصاد

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي للمطالبة بحقوقهم

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 18يوينو 2023(وال)- نظمت الخطوط الليبية الجويه صباح يوم الأحد وقفة احتجاجية لعامليها، أمام مبنى ضريح عمر المختار.

وصرح مدير شركة الخطوط الليبية الدكتور “فرج المسلاتي” لوكالة الأنباء الليبية ، أن وقفة اليوم تأتي على خلفية المطالبة  بالمرتبات المتوقفة على الموظفين لمدة سنتين .

وطالب المسلاتي  ـ خلال الوقفة ـ  بدعم الشركة  بما يمكنها من صيانة الطائرات الليبية المتوقفة بالخارج والداخل كذلك المبنى الخاص بهم ؛ بسبب ما تعرضت له من أضرار في الحرب .

وأكد المسلاتي إن الخطوط الليبية، تعاني من تأخر دفع الإجارات وعدم تلقي دعم من وزارة المواصلات أو الوزارة المالية . (وال ـ بنغازي ) ب خ

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وكالة الانباء الليبية وال

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