اعلان هام من وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهر يونيو

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الاحد، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأضافت ان التسليم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر الاسبوع الماضي، تعليماته لوزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك لكافة العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي.