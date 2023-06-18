من خلال تقريرها السنوي.. الرقابة الإدارية تكشف بالأرقام عن المخالفات التي رصدتها

كشفت هيئة الرقابة الإدارية خلال تقريرها لسنة 2022 عن توجيه تهم لـ595 موظفاً في مخالفات إدارية ومالية وإحالة 44 منهم إلى غرفة الاتهام في 20 قضية وأحيل 101 من المتهمين إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية تتعلق بمخالفات إدارية ومالية وأحيل 425 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات بعضها مالية في 156 قضية

كما أوضحت أنه صدر أحكام جنائية في 8 من القضايا المحالة إلى المحاكم و78 قرارا عن المجالس التأديبية ضد 147 متهما بمخالفات إدارية ومالية و108 قرارات إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالعامين الحالي والماضي للتحقيق في عدة مخالفات

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن 2022 إلى توجيه نحو 2500 مخاطبة للجهات التنفيذية خلال العام الماضي والحالي للمطالبة بوقف الانحرافات ونحو مئة كتاب العامين الحالي والماضي للجهات التنفيذية لسحب أو إلغاء قراراتها المخالفة للتشريعات النافذة وقرارات إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالعامين الحالي والماضي للتحقيق في بعض المخالفات.

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