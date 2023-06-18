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تحديث جديد.. اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاحد 18 يونيو 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 18 يونيو 2023، حسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة.

وشهدت اسعار الخضروات ارتفاعاً في سعر الخيار والليمون العصري بشكل ملحوظ، بينما انخفض الفلفل الحار والبصل الاخضر بشكل نسبي.

بينما شهدت اسعار الفواكة ارتفاعاً في التفاح الايطالي وتراجعاً نسبياً في سعر الكمثري.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 18 يونيو 2023 :

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