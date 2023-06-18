خاص: روفينيتي يكشف لصدى عن الدور الذي سيلعبه السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا على جميع الاصعدة أهمها ملف إعادة الاعمار

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييل روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: أن السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا “جيانلوكا ألبيريني” سيعمل على العديد من الملفات المفتوحةالتي تتعلق بشكل عام بإعادة الإعمار كما أنه سيلعب دور مهم في تسهيل التبادلات والاتصالات بين البلدين و لا شك أن كل هذه الديناميات تتطلب الاستقرار والأمن وهما جانبان محوريان تعمل عليهما السفارة الإيطالية .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية أن هناك مستوى مزدوج يعمل فيه السفير ضمن قطاع الأعمال الليبي الأول يتعلق بتسهيل الاجتماعات والاتصالات بين رجال الأعمال الإيطاليين والنسيج الليبي والثاني يشمل الأنشطة الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في البلاد .

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