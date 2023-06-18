اقتصاد

وزارة الاقتصاد: هناك تسعيرة جديدة للخبز بعد انخفاض سعر الدقيق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة مصطفى قدارة، الأحد، إن هناك تسعيرة جديدة للخبز، مشيرا إلى أن أربعة أرغفة من الخبز أصبحت بدينار بدلاً من ثلاثة، على ألا يقل وزن الرغيف عن 100 غرام.

وأضاف قدارة في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد استقرار سعر الطحين في السوق المحلي والمكونات الداخلة في صناعة الرغيف، لافتا إلى أن الأسعار تشهد استقراراً خاصة السلع الأساسية.

وذكر قدارة أن بيانات المصرف ليبيا المركزي أظهرت أن الاعتمادات المُستندية لاستيراد القمح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 190 مليون دولار، منها 145.6 مليون دولار للقمح الصلب والباقي للقمح الطري.

يُذكر أن ليبيا تستهلك 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًا، وتبلغ حصة الفرد في ليبيا من الدقيق 144 كيلوغراماً، وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج والباقي تتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين؛ بسبب عدم الاستقرار الأمني.

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