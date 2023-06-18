ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ببلدية ادري

ادري 18 يونيو 2023 (وال) – ضبط مفتشي قسم الرقابة الداخلية مكتب الشاطئ، اليوم الأحد، مواد غذائية منتهية الصلاحية في المحلات التجارية ببلدية ادري. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها الرقابة، رفقة عناصر وحدة الدوريات بجهاز الحرس البلدي الشاطئ، للتأكد من التزام أصحاب هذه الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية المعمول بها. و خلال هذه الجولة […]

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