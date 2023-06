“الدبيبة” يبحث مع “باتيلي” ملف الانتخابات والانفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد خلال لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبدالله باتيلي” المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وقال “الدبيبة” بإن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

وأكد “الدبيبة” أبن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات.

وتطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، كما نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الانفاق يذهب بشكل مباشر ومتساو إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

من جانبه، أشاد “باتيلي” إلى ليبيا، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.

