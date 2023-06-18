بنغازي 18 يونيو 2023 (وال) – تمكن أعضاء التحريات والتحقيق بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي، من إلقاء القبض على شخصين، قاما بسرقة أسلاك كهربائية بعدة مناطق بضواحي مدينة بنغازي. هذا و تم ضبطهما بعد مراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتحديد المركبة التي استخدمت في الواقعة. و بحسب مكتب الإعلام بالإدارة، اتخذت كافة الإجراءات القانونية […]

ظهرت المقالة ضبط شخصان يمتهنان سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال