وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية توقع مذكرتي تفاهم لتوطين 1500ميغاوات من الطاقة الشمسية في ليبيا مع شركتي “باور تشاينا” الصينية و”إيفاج” الفرنسية

قامت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يوم السبت بتوقيع مذكرتي تفاهم لتوطين 1500 ميغاوات من الطاقة الشمسية في ليبيا، مع شركتي “باور تشاينا” الصينية و”إيفاج” الفرنسية.

حيث حضر مراسم التوقيع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” ووزير الاستثمار “علي السعيدي” ووزير البيئة “محمد عبدالحفيظ” ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي” ولفيف من مسؤولي القطاعات الأمنية والخدمية، وممثلي الشركات المختصة بالطاقات المتجددة.

حيث عبر نائب رئيس الوزراء “علي القطراني” عن تقديره للخطوة المميزة لتوطين الطاقات في ليبيا، مثمناً دور وزيري الاستثمار والكهرباء في توطين قطاع الكهرباء عبر الاستثمار منذ تأسيس البرنامج الوطني لتطوير الطاقة الشمسية وصولاً الى توقيع مذكرتي التفاهم، مؤكداً أن الحكومة تسيير بثبات نحو البناء والتطوير ولرفع المعاناة عن المواطن الليبي.

من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” أنه تم توطين 3000 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وهذا سيوفر الكثير على خزائن الدولة، وبدوره أوضح وزير الاستثمار “علي السعيدي” أنه يجب توفير فرص عمل لأبناء الوطن، في هذه المشاريع.

