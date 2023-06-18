اقتصاد

الغاوي يتفقد مشروع الطريق الدائري الثالث بـطرابلس

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال) – أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، تعليمات بتسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية، وتهيئة المسار للشركات المنفذة للمباشرة في تنفيذ مشروع مسار الطريق الدائري الثالث بـطرابلس.

جاء ذلك، خلال جولة قام بها الوزير رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل وعدد من مديري الإدارات والمهندسين بالجهاز. (وال – طرابلس) هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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