“الأعلى للطاقة” يستعرض جهود العامة للكهرباء بشأن مواجهة الذروة الصيفية القادمة

عقد الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة لاستعراض جهود الشركة العامة للكهرباء بشأن مواجهة الذروة الصيفية القادمة ، وتوصياتها بالخصوص ، إلي جانب عرض الخطة التطويرية للشركة للعام 2023م .

وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة” و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ولفيف من الوزراء والمدراء المختصين بالجهات المختلفة.

استهلت العامة للكهرباء من خلال الاجتماع عرض مستويات الإنفاق السابقة وأثرها على الشبكة العامة ، مستعرضة خطتها المستقبلية وبرامج التمويل المطلوبة لتجاوز الدورة القادمة ودعم استقرار الشبكة من بينها إجراء العديد من الصيانات الجسيمة للمحطات وإنشاء محطات أخرى وتعزيز خطوط النقل والتوريدات اللازمة للتشغيل.

ومن جانبه أكد “شكشك” بصفته عضواً مراقبا بالمجلس على ضرورة الرفع من مستوى الإفصاح والشفافية بحيث تتضمن تقارير الشركة مستويات الإنتاج والفاقد والاستهلاك الي جانب مؤشرات الإنفاق ، كما يجب أن تكون الميزانيات المطلوبة واضحة البرامج والأهداف حتى تسهل الرقابة عليها .

وفي الختام أكد أعضاء المجلس تظافرهم لدعم جهود الشركة، وتوصياتهم باعتماد ميزانية الشركة العامة للكهرباء وفق الموارد المتاحة وبما يمكّن الشركة من إنجاز أعمالها لتجاوز الذروة الصيفية القادمة .

