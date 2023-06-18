بنغازي| إحباط محاولة تهريب 29 مُهاجراً غير شرعي إلى إيطاليا

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال) – تمكن مركز شرطة الكويفية ببنغازي، من إحباط محاولة تهريب 29 مُهاجراً غير شرعي إلى دولة إيطاليا، على متن قارب بمنطقة الكويفية (عين زيانة). و بحسب مكتب الإعلام الأمني، فعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية مفادها، وجود قارب على شاطئ بحر الكويفية (عين_زيانة)، في وضع اشتباه. هذا […]

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