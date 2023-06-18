اقتصاد

خاص.. المركزي يطبق منشوره الخاص بتقييم شاغلي وظيفة المدير العام.. وهذه مراسلته للصحاري

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى مدير عام مصرف الصحاري وذلك تطبيقاً لمنشور المركزي الخاص بتقييم شاغلي وظيفة المدير العام بالمصارف ويرفض التمديد لمدير عام مصرف الصحاري إلى حين الانتهاء من التقييم النهائي وصدور موافقة أ رفض المصرف المركزي للتمديد .

ووفق المركزي فسيكون القرار مبني على تقييم موضوعي لأداء المدير العام من حيث الامتثال لتعليمات ومناشير مصرف ليبيا وتطوير الخدمات المصرفية وعدم وجود مخالفات واختلاسات بالفروع وكذلك الأخذ بالاعتبار تقارير الجهات الرقابية والقضائية الخ..

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صحيفة صدى الاقتصادية

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