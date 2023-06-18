وزير المالية يُتابع الخطة التدريبية للوزارة والجهات التابعة لها

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال)- تابع وزير المالية خالد المبروك اليوم الأحد، الخطة التدريبية المزمع تنفيذها للعام الجاري لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها، خلال لقاء عقده مع رؤساء أقسام التدريب في كلا من مصلحة الجمارك والضرائب ومصلحة أملاك الدولة ووزارة المالية.

وذكرت مصادر الوزارة أن اللقاء تركز على مناقشة تفصيلية للخطة التدريبية المعدة للعام الجاري 2023 م، والتي تهدف إلى الرفع من كفاءة موظفي الوزارة والجهات التابعة لها في مختلف التخصصات.

كما تم استعراض آليات تنفيذ الخطة التدريبية بالوسائل والأساليب الحديث التي تنسجم مع النظرة الطموحة للوزارة لتطوير القطاع بالكامل، في ظل حكومة الوحدة.

وأستمع الوزير إلى مقترحات مسؤولي التدريب المشاركين في هذا اللقاء حول الخطة التدريبية، وآليات اختيار المستهدفين للتدريب وفق الحاجة، بما لا يتعارض مع متضمنات الخطة التدريبية ونتائجها المرجوة.

وحضر اللقاء الذي عقد بقاعة اجتماعات ديوان وزارة المالية، كل من مديري إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الشؤون القانونية وإدارة المتابعة وإدارة الموارد المالية. (وال)

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