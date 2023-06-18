مصرف ليبي يصدر اعلان جديد وهــام بشأن منحة الابناء

أصدر مصرف النوران الليبي، اليوم الاحد اعلاناً هاماً بشأن ملحق منحة علاوة الأولاد عن السنوات السابقة.

وأوضح المصرف في بيان صادر عنه بشأن ملحق علاوة الأولاد للذين لم يتحصلو على المنحة للسنوات السابقة ، وبخصوص ملحق منحة الاولاد حسب ما ورد إليه من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال المصرف “نعلمكم بأنه جاري العمل على إضافة القيمة إلى حساباتكم في مصرف النوران.

واضاف المصرف “يمكنكم إتمام عمليات السحب إبتداءً من تاريخ اليوم، السحب بواسطة صك الشباك المتوفر لدى الفروع دون آي مصاريف إضافية”.

وكان المصرف قد أشار الاسبوع الماضي إلى أنه استلم قوائم المستفيدين من ملحق منحة علاوة الأولاد عن الفترات التالية:

🔹عن الربع الأول لسنة 2023 (يناير /فبراير / مارس )

🔹للربع الرابع ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) لسنة 2022 عن ملحق رقم( 2 )

🔹للربع الثاني والثالث لسنة 2022 عن ملحق رقم (4) لسنة 2020

🔹للربع الأول ( يناير / فبراير / مارس ) لسنة 2022 عن ملحق رقم 4.