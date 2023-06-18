40 صنفا من مختلف الأشكال والأحجام.. أسماك القرش تغزو سواحل ليبيا وتونس

كشفت وسائل إعلام دولية أن العديد من أسماك القرش اجتاحت السواحل الليبية والتونسية من مختلف الأشكال والأحجام.

وقد وصلت ارتدادات حادثة مهاجمة سمكة قرش، الأسبوع الماضي، سائحاً روسياً. في أحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر إلى تونس التي تعج سواحلها بهذا النوع من الأسماك، ما أثار مخاوف لدى مرتادي الشواطئ. وهم أكبر عدداً حالياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ورغم أن تونس لم تسجل طوال عقود أية حادثة لمهاجمة أسماك قرش سباحين. لكن التغيّرات المناخية وتأثيرها على الحياة البحرية وسلوك الأسماك الخطرة يشغل بال المواطنين الذين اعتادوا على سلامة سواحلهم.

40 صنفاً من القرش في سواحل تونس

كشف الباحث التونسي المتخصص في البيولوجيا البحرية، ياسين رمزي الصغير. عن وجود أكثر من 40 صنفاً من القرش في تونس، من مجموع أكثر من 50 صنفاً تعيش في البحر الأبيض المتوسط.

ويقول: “لا تشكل معظم هذه الأنواع أي خطر على البشر، علماً أن الحياة البحرية في البحر المتوسط تختلف عنها في البحر الأحمر. ويندر أن تقترب أسماك القرش من السواحل البحرية إلا في حالات نادرة. حين تتيه أو تكون مريضة، ما يجعل سواحل المنطقة آمنة بالكامل”.

وأوضح أن “حالات مهاجمة أسماك القرش للبشر نادرة، ولا تتجاوز عشراً في مناطق متفرقة من العالم. فهي لا تهاجم البشر إلا حين تشعر بمخاطر تجعلها كائنات عدوانية. وفي الإجمال يعتبر وجود هذه الأسماك في سواحل تونس والبحر الأبيض المتوسط مهماً لضمان توازن الحياة البحرية. وبينها منع تكاثر أصناف من الحيتان الكبيرة على غرار الدلافين التي تتلف شباك الصيادين وقواربهم. ولا شك في أن مخاطرها تبقى أقل من رمي البلاستيك والتلوّث الناجم من الصناعات الكيمائية ومياه الصرف الصحي”.

وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد كتبت أن “تونس البلد الثاني بعد ليبيا. التي تشهد اصطياد أكبر عدد من أسماك القرش في البحر المتوسط”.

ويذكر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية أن أسماك القرش في البحر الأبيض المتوسط معرضة للانقراض والذي يهدد أيضاً ثلث أنواعها في أنحاء العالم.

سمك القرش ينتشر في الشواطئ الليبية

قال حمزة الجالي أحد أشهر صيادي الأسماك بالمنطقة الوسطى في ليبيا أن انتشار سمكة القرش في الشواطئ الليبية. خلال هذه الفترة أمر طبيعي ولا يشكل خطرا على المصطافين.

وأوضح الجالي أن سمكة القرش تنتشر بكثرة وفي كل عام خلال موسم التزاوج من منتصف شهر أفريل وحتى نهاية جويلية. لافتا إلى أنها تنتشر بكثرة في شواطئ العقيلة ورأس لانوف و البريقة.

كما أضاف الجالي، أن من أشهر أنواع سمكة القرش المنشرة في الشواطئ الليبية هي كلب البحر والمحراث والزرقاية.

كما أكد الجالي أن الأنواع المتواجدة في الشواطئ الليبية تكاد لا تشكل خطرا على المصطافين.