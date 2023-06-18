خاص.. صدى تتحصل على تقرير إدارة البحوث بالمركزي الخاص بالبيانات والمؤشرات المالية للمصارف عن الربع الأول لهذا العام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي الدوري عن البيانات والمؤشرات المالية للمصارف للربع الأول 2023 حيث حيث إحتوى التقرير على تفصيل هامة للبيانات والمؤشرات المالية للمصارف بالإضافة إلى فصل خاص عن مؤشرات السلامة المالية .

حيث إنخفض إجمالي أصول المصــــــــارف (بإستثناء الحسابات النظامية) من 142.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى نحو 140.6 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل إنخفاض قدره 1.5%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 92.1مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 65.7%.

وإنخفضت ودائع المصارف ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 81.6 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى نحو 75.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل بلغ 7.3%، والتي يشكل منها الإحتياطي النقدي الإلزامي نحو 21.0 مليار دينار.

إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 21.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى نحو 23.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل نمو 9.5%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.3%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 16.7%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.8 مليار دينار، وما نسبته 67.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.7% والتي بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار دينار.

وبتحليل مكونات المحفظة الائتمانية للمصارف يلاحظ أن الإرتفاع في رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف كان في القطاع الخاص حيث إرتفع بمقدار 1.2 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023 مقارنة بنفس من العام 2022 ، حيث تركز هذا الأرتفاع في بند (مرابحة الأفراد).

بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 16.3% في نهاية الربع الأول 2023 مقابل نسبة 17.2% في نهاية الربع الأول 2022.

إرتفعت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارف من 97.5 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2022، إلى 105.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل 8.0%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 18.0% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الأول 2023 ما قيمته 59.9 مليار دينار، وما نسبته 56.9% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 43.1% أي ما قيمته 45.3 مليار دينار، منها 32.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.9مليار دينار ودائع حكومية.

إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـــــــارف من 8.2مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى 8.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، وبمعدل 5.0%.نتيجة الزيادة في راس المال المدفوع لبعض المصارف وكذلك في الإحتياطيات .

إنخفضت أرباح المصارف خلال الربع الأول 2023بمعدل 35.4% لتصل إلى 228.0 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام 2022 والتي سجلت نحو 352.8 مليون دينار.

سجل معدل كفاية رأس المال الكلي للمصارف مجتمعة نحو 15.6% في نهاية الربع الأول 2023 منخفضةبشكل طفيف عما كانت عليه في نهاية العام 2022والتي سجلت نحو 15.7%.

بلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 20 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية الربع الأول 2023، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 610 فرعاً ووكالة.

كما أحتوى التقرير على العديد من البيانات التفصيلة لكل البنود المكونة للميزانية المجمعة للمصارف و بيانات تفصيلية عن مؤشرات السلامة المالية للمصارف ـ ورسومات بيانية توضح تطور البيانات خلال الفترة 2019 –الربع الأول 2023 .

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