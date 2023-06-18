مصرف الاندلس يصدر اعلان هــام بشأن منحة الأبناء

السادة عملاء مصرف الأندلس ملحق علاوة الأبناء للذين لم يتحصلو على المنحة عن عدد من الاشهر خلال السنوات الماضية وتم ايداعها في حسابات مستحقيها، وهي :

◀الأشهر 7- 8 – 9 -10-11-12 عن سنة 2020 م.

◀الأشهر 1 – 2 – 3 عن سنة 2022م.

◀الأشهر 7 – 8 – 9 عن سنة 2022م.

◀الاشهر 1-2 -3 عن سنة 2023م.

ويمكنكم السحب عن طريق الات الصراف الألي ATM المتواجدة في :

🔹مبنى الإدارة العامة – شارع الصريم – ميدان فلسطين.

🔹برج طرابلس – مبنى البرج الدور الأرضي.

🔹مبنى الفرع – بالقرب من الإشارة الضوئية مركز مصراتة الطبي

أو التوجه لشباك السحب من أحد فروع مصرف الأندلس :

🔹الفرع الرئيسي بشارع الصريم – ميدان فلسطين

🔹فرع برج طرابلس – برج طرابلس الدور الاول

🔹فرع مصراتة – شارع طرابلس – مقابل الاشارة الضوئية لمركز مصراتة الطبي