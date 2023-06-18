تقرير شركة ديلويت البريطانية: المركزي يخفي حجم مبيعات الهيدروكربون

كشف تقرير شركة ديلويت البريطانية “Deloitte” للمراجعة المالية بشأن أداء مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب تقرير شركة ديلويت البريطانية للمراجعة المالية فإن مصرف ليبيا المركزي يقوم بإخفاء حجم مبيعات الهيدروكربون.

ووفقا للتقرير فإن “المصرف المركزي يقدم أموال مبيعات الهيدروكربونات للخزانة العامة دون نشرها في تقرير الإيرادات”.

وفي التقرير اكد أن الإغلاقات النفطية المتكررة تسببت في انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصرف ليبيا المركزي.

وأشار التقرير إلى أن مصادر الاحتياطي الأجنبي للمصرف المركزي هي عائدات النفط والإتاوات وإيرادات الفوائد من الودائع والاستثمارات الأجنبية.

وأكد التقرير انخفاض الاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي بمقدار 12.8مليار دولار بين 2014-2020.

كما كشف تقرير شركة ديلويت Deloitte للمراجعة المالية اختفاء 7 مليارات دولار عام 2017م من مصرف ليبيا المركزي.

يشار الى ان تقرير ديلويت يتألف من 192 صفحة وهي أكبر شركة خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية عالميا.