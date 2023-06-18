إدراج 417 مستهدف بمركز بنغازي الطبي في المنظومة الرئيسية

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال)- كشف رئيس مكتب الخدمة المدنية بنغازي الكبرى عصام محمد عبد الدائم، عن آخر مستجدات الإفراجات المالية وملخص لعددٍ من الوحدات الإدارية الخاصة بالمنطقة الشرقية.

وقال عبد الدائم – في بيان – بشأن مركز بنغازي الطبي إنه تم إدراج عدد 417 مستهدف في المنظومة الرئيسية، ومن ثم يتم إدراجهم في منظومة الإفراجات التي تم تسليمها لإدارة المستشفى.

وأضاف عبد الدائم أنه هناك قرابة 50 اسم بها أخطاء في الأرقام الوطنية والأسماء والازدواجية، جاري العمل عليهن ليتم تعديلها.

وبخصوص عيادة الصابري؛ أشار عبد الدائم إلى أنه تم تعديل 5 أسماء كانت بها أخطاء في الأرقام الوطنية، وتم إدراجها في منظومة الإفراجات الرئيسية.

وأوضح بشأن قرار 52 (بنينا) أن الإجراءات كاملة وتم تسليم الإجراءات لمكتب العمل بنغازي، في انتظار إحالتها من مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صالح الشبلي، إلى لجنة الإفراجات الرئيسية وتسليمه للجنة الإفراجات المالية بالعاصمة طرابلس ليتم إدراجهم في المنظومة.

وحول قرار 52 (المرج) قال إن الشؤون الإدارية الإجراءات جاهزة، وإن عقب إجازة عيد الأضحى المبار، سيتم تسليمها للجنة الإفراجات المالية بالعاصمة طرابلس، بالإضافة إلى إدراج 580 عقد في لجنة الإفراجات منظومة تعليم المرج.

وأفاد بأن هناك 161 اسم بها أخطاء في الأرقام الوطنية وازدواجية، وجاري العمل عليها وسيُعلن عليها تعليم المرج تمهيدًا لتسوية الوضع. (وال)

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