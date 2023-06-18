طرابلس 18 يونيو 2023 (وال) – أكد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، تقديره للجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، والذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، مشدداً على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة […]

ظهرت المقالة الدبيبة يطلع على استعدادات العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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