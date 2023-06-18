1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل إجراءات معاشه

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال) – أصدرت الإدارة العليا لصندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية، اليوم الأحد، تعليماتها بصرف مبلغ 1800 دينار كسلفة مالية لمن بلغ سن الإحالة للتقاعد، ولم يكمل إجراءات ربط معاشه.

هذا واستندت الإدارة في قرارها على نص المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي الذي جاء فيها:

“الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين، ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقًا لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش، وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالة الكوارث والطوارئ والوفاة”.

يذكر أن الصندوق انتهى من إعداد (30) معاشًا مستهدفًا للربط، وستحال إلى حسابات مستحقيها غدًا الإثنين. (وال – بنغازي) هــ ش / هــ أ

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