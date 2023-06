النائب العام يعلن تخليص 250 فرد هجرة غير النظامية وضبط 4 متهمين 3 ليبيين وسوري يعملون كجزء من شبكة تهريب

أصدر النـَائب العَام تعليماته باتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

حيث تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية و الاتصالات بمكتب النائب العام مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية لفعل إيواء مهاجرين غير شرعيين نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر، لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة ؛ فساقت أعمال الدعم الفني المحققين إلى تَعْرِيفِ حلقة القائمين على تنظيم الأفعال محل البحث ؛ ثم إلى تحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر ؛

فيما تولى عناصر خفر السواحل وقوة دعم المديريات مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص المهاجرين من الخطر القائم وضبط وإحضار المسؤولين فترتَّب عن ذلك تخليص مائتين وخمسين مهاجراً والوصول إلى أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.

