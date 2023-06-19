تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاثنين 19 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7934 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2394 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1444 دينار، والدولار الكندي 3.6297 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2026 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.278 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3051 دينار، والدينار التونسي 1.5569 دينار، والدرهم المغربي 0.4793 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: