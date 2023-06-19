مجلس شؤون الطاقة يتابع إجراءات شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أمس الأحد 19 يونيو 2023 اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، ووزراء النفط والمالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقدم الفريق الفني بالشركة عرضا ضوئيا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي ساهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال.

كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنياً ومالياً لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.