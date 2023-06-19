خاص.. “المركزي” يصدر تعليماته بتعديل ساعات الدوام بمناسبة عيد الأضحى

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامين بالمصارف ورؤوساء مجالس الإدارة والمدراء للمصارف المتخصصة بخصوص تعديل مواعيد ساعات الدوام الرسمي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

أولاً: يكون يوم السبت الموافق 24 يونيو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، من الساعة 9:00 صباحاً، إلى الساعة 13:00 ظهراً.

ثانياً: تكون ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة من 25 يونيو إلى 26 يونيو على النحو التالي: بالنسبة للموظفين: من الساعة 08:30 صباحاً إلى الساعة 16:00 مساءً، بالنسبة للجمهور: من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 15:30 مساءً.

ثالثاً: يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة من الساعة 9:00 صباحاً، إلى الساعة 13:00 ظهراً، كما بالإمكان زيادة ساعات الدوام الرسمي المذكورة أعلاه وفقاً لظروف العمل واستقبال الزبائن.

على أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 28 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو على أن تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو .

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