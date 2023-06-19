مصدر بالمصرف المركزي يوضح اخر مستجدات صرف منحة الابناء

أوضح مصدر في مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، اخر مستجدات صرف منحة الابناء عن الربع الثاني للعام 2023 أشهر (ابريل، مايو، يونيو) .

وبحسب تصريحات صحفية للمصدر فإن “وزارة الشؤون الاجتماعية احالت ملاحق منحة الابناء فقط والتي اضيفت للحسابات يوم الأمس”.

وأضاف المصدر “لا زلنا في إنتظار احالة منحة الأبناء حتى تتم الإجراءات ويتم إيداعها في حسابات المستفيدين”.

وكان مصارف أشارت إلى استلام قوائم المستفيدين من ملحق منحة علاوة الأولاد عن الفترات التالية:

🔹عن الربع الأول لسنة 2023 (يناير /فبراير / مارس )

🔹للربع الرابع ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) لسنة 2022 عن ملحق رقم( 2 )

🔹للربع الثاني والثالث لسنة 2022 عن ملحق رقم (4) لسنة 2020

🔹للربع الأول ( يناير / فبراير / مارس ) لسنة 2022 عن ملحق رقم 4.

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.